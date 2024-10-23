Юные танцоры Калмыкии выступят на сцене Кремлевского дворца

Детский образцово-художественный ансамбль "Алтн" вошёл в топ-100 лучших хореографических коллективов России и примет участие в гала-концерте национальной премии «Гордость страны».

Гала-концерт этого престижного мероприятия 8 ноября пройдет в Государственном Кремлёвском дворце. На сцене дворца выступят коллективы, номинированные на премию «За вклад в развитие хореографического искусства в России и высокий уровень исполнительского мастерства»

Сейчас детский образцово-художественный ансамбль "Алтн" Калмыкии активно готовится к предстоящему мероприятию.

Видео: Дворец детского творчества