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24 октября, 12:51
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Юные танцоры Калмыкии выступят на сцене Кремлевского дворца

Юные танцоры Калмыкии выступят на сцене Кремлевского дворца

Детский образцово-художественный ансамбль "Алтн" вошёл в топ-100 лучших хореографических коллективов России и примет участие в гала-концерте национальной премии «Гордость страны».

Гала-концерт этого престижного мероприятия 8 ноября пройдет в Государственном Кремлёвском дворце. На сцене дворца выступят коллективы, номинированные на премию «За вклад в развитие хореографического искусства в России и высокий уровень исполнительского мастерства»

Сейчас детский образцово-художественный ансамбль "Алтн" Калмыкии активно готовится к предстоящему мероприятию.

Видео: Дворец детского творчества

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