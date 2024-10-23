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24 октября, 12:39
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Борьба с опустыниванием – наша приоритетная задача

Борьба с опустыниванием – наша приоритетная задача

В Волгограде прошла научно-практическая конференция «Агролесомелиорация - основа адаптивно-ландшафтного земледелия».

Конференция объединила более 500 гостей, среди которых – представители научного сообщества, органов власти регионов России.

Основными темами встречи стали вопросы комплексного использования и охраны водных ресурсов, селекция, а также управление земельными ресурсами и борьба с опустыниванием в регионах РФ.

На конференции выступил и.о. министра сельского хозяйства РК Тимур Гаваев с докладом мероприятиях по предотвращению опустынивания в Калмыкии. Он рассказал о масштабной работе систематизации, учета и разработке мер в решении этой проблемы, а также о реализации 8 проектов мелиорации по закреплению открытых песков.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

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