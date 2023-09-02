В рамках Всероссийского дня приема предпринимателей прокурор республики Виталий Семенченко проведет прием представителей бизнес-сообщества

Сегодня в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей прокурор республики Виталий Семенченко совместно с бизнес – омбудсменом Оксаной Эрдни – Горяевой проведет прием представителей бизнес-сообщества

Желающие смогут обратиться по вопросам защиты их законных прав и интересов. Напомним, всероссийский день приема предпринимателей проводится на основании распоряжения Генпрокурора с апреля 2017 года.