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5 сентября, 09:22
Новости

В рамках Всероссийского дня приема предпринимателей прокурор республики Виталий Семенченко проведет прием представителей бизнес-сообщества

Сегодня в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей прокурор республики Виталий Семенченко совместно с бизнес – омбудсменом Оксаной Эрдни – Горяевой проведет прием представителей бизнес-сообщества

Желающие смогут обратиться по вопросам защиты их законных прав и интересов. Напомним, всероссийский день приема предпринимателей проводится на основании распоряжения Генпрокурора с апреля 2017 года.

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