В рамках программы догазификации голубым топливом в Калмыкии уже обеспечены 147 домовладений

К 2023 году охватим все жилые объекты в газифицированных населенных пунктах. Написал в своем инстагрм-аккаунте Глава региона Бату Хасиков.

Напомним, минимизировать расходы россиян на проведение газа в дома – такое поручение дал Президент Владимир Путин. В соответствии с ним, граждане могут провести голубое топливо до границ своего участка и уменьшить траты на оборудование по программе догазификации.

Для поэтапного решения вопроса создан региональный штаб догазификации под председательством Главы республики. Нам необходимо снабдить газом еще 957 домовладений. А к 2025 году мы планируем достичь 100% уровня сетевой газификации. Нужно построить 294 километров межпоселковых и 46 внутрипоселковых газопроводов. В этом нам поможет также Республиканская целевая программа, - отметил Хасиков.