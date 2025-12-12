В преддверии национального праздника Зул в посёлке Тавн Гашун состоялось торжественное мероприятие «Зулын байр».

Программу открыл юный житель посёлка Очир Мукабенов, прочитавший традиционные благопожелания. С поздравлениями выступили Елена Эрднеева и Бобба Лиджиева, а также старейшины посёлка — Сергей Болдырев и Ольга Лиджиевна Болдырева. Мероприятие продолжилось праздничным чаепитием с джомбой и борцоками, создав тёплую и душевную атмосферу.

Жители также получили поздравительные слова (зулын йорял) от Сяхли Менкеновой из посёлка Привольный.

Фото и видео: Яшкуль - энкр мини hазр!