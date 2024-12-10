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12 декабря, 16:16
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В Калмыкии, благодаря национальному проекту «Демография», обеспечена стопроцентная доступность образования для детей до 7 лет.

В Калмыкии, благодаря национальному проекту «Демография», обеспечена стопроцентная доступность образования для детей до 7 лет.

В 2024 году создано 54 дополнительных места в частном детсаде «Цаган» для детей до трех лет.

Таким образом, в республике функционируют 114 детских садов, в том числе 112 муниципальных, 2 частных и 30 групп при школах, которые посещают 11 тысяч детей.

В рамках национального проекта «Образование» в этом году организовано 13 «Точек роста», два детских технопарка «Кванториум» в Элисте и центр цифрового образования в Городовиковске. В 39 школах создана материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды.

Открылись спортивные клубы в Сарпинской СОШ им. Э. Деликова Сарпинского района и Эвдыковской школе Кетченеровского района. Новым спортинвентарем и оборудованием обеспечены Цаганаманская и Городовиковская гимназии.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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