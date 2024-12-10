И.о. министра министерства сельского хозяйства Калмыкии Тимур Гаваев принял участие в семинаре-совещании «Научно-технологические и международные аспекты сохранения и восстановления плодородия почв как основы биоэкономики и продовольственной безопасности».

В рамках семинара Тимур Гаваев подписал соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства РК и государственным аграрным университетом имени К.А. Тимирязева.

В рамках соглашения будет организовано целевое обучение специалистов для агропромышленного комплекса республики и содействие в создании агроклассов в школах. Еще планируется консультирование по вопросам инновационного развития АПК РК, проводить научно - практические исследования и изыскательские работы в Калмыкии. Ученые будут участвовать в разработке комплексных мер мелиоративных, фитомелиоративных и землеустроительных работ.

- «Научный подход в эксплуатации мелиорированных земель важен для сельскохозяйственной отрасли республики. Эти земли обеспечивают треть продукции растениеводства, а также более 60 процентов кормов», - отметил Тимур Гаваев.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии