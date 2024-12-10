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12 декабря, 16:08
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии завершено расследование уголовного дела по факту посредничества во взяточничестве.

В Калмыкии завершено расследование уголовного дела по факту посредничества во взяточничестве.

40-летний местный житель обвиняется во взяточничестве в значительном размере.

По версии следствия, в июле 2023 года, житель республики, помогая своему работодателю, со своей карты перечислил ветврачу БУ РК «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных» в качестве взятки 29 300 рублей за допуск без соответствующих документов не менее 1465 голов мелкого рогатого скота к убою и их последующей переработке.

В ходе предварительного следствия приняты меры по наложению ареста на транспортное средство и деньги на его счете на общую сумму более 2 млн 300 тысяч рублей. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В отношении ветеринарного врача следственными органами расследуется уголовное дело.

Фото: Следком Калмыкии

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