В Элисте состоялись торжественные проводы сводного отряда полиции в служебную командировку на Северный Кавказ.
Сотрудников проводили руководство МВД по Калмыкии, представители духовенства и общественного совета. Министр внутренних дел генерал-майор полиции Дмитрий Григорьев обратился к стражам порядка с напутственным словом, отметив, что от их профессионализма и ответственности зависят безопасность и спокойствие граждан. Полицейские попрощались с родными и убыли к месту службы.
Фото и видео: МВД Калмыкии