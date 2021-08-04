В ДОСААФ открылся новый учебный год по программе подготовки военных водителей

Для 20 курсантов начался новый этап в их жизни. Здесь у них появится возможность проверить и укрепить свои силы и мужество. Получить новые знания и навыки они смогли в военно-спортивной эстафете, которая проходила по 5 дисциплинам: стрельба из пневматической винтовки, на время одеть и снять костюм, сборка и разборка автомата, подтягивание и викторина на тему знаковых дат великой отечественной войны.