15 декабря, 10:24
НовостиСобытие

Ушёл из жизни знаменитый композитор и актёр Левон Оганезов

Музыканта не стало на 85 году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

На протяжении долгих лет он работал с легендами отечественной эстрады, такими как Иосиф Кобзон и Владимир Винокур.

Карьера артиста включала роли в кинофильмах «Певучая Россия», «След дождя», «Бульварное кольцо», «Анна Герман. Дом любви и солнца» и «Тайны кино».

Левон Оганезов был соведущим популярных телепрограмм «Клуб "Белый попугай"», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна».

