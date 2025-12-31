5 января, 22:47
 2 °C
92,09
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 января, 19:33
НовостиСобытие

Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает жительница Элисты, ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Ольга Кузьмина.

Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает жительница Элисты, ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Ольга Кузьмина.

Ольга Илларионовна родилась 5 января 1926 года в Краснодарском крае. После окончания школы работала учителем немецкого языка, совмещая работу с заочной учёбой в педагогическом институте. В 1989 году вместе с мужем переехала в Элисту, где воспитала двоих детей. Сегодня у неё трое внуков и двое правнуков.

За многолетний добросовестный труд она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями и удостоена звания «Ветеран труда РФ».

В знаменательный день юбиляршу поздравил заместитель главы администрации города Сергей Хасиков. Он вручил ей именное поздравление от Президента РФ Владимира Путина.

Фото: Город Элиста

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия