Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает жительница Элисты, ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Ольга Кузьмина.

Ольга Илларионовна родилась 5 января 1926 года в Краснодарском крае. После окончания школы работала учителем немецкого языка, совмещая работу с заочной учёбой в педагогическом институте. В 1989 году вместе с мужем переехала в Элисту, где воспитала двоих детей. Сегодня у неё трое внуков и двое правнуков.

За многолетний добросовестный труд она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями и удостоена звания «Ветеран труда РФ».

В знаменательный день юбиляршу поздравил заместитель главы администрации города Сергей Хасиков. Он вручил ей именное поздравление от Президента РФ Владимира Путина.

Фото: Город Элиста