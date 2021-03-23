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12 апреля, 09:58
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Сегодня День космонавтики

Сегодня День космонавтики

Эта дата в истории, которую Советский Союз подарил всему миру. Ровно 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. В 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур запустили на околоземную орбиту ракету-носитель «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Это были потрясшие человечество час сорок восемь минут. Страна с гордостью вспоминает об этом событии.

Жители республики в канун этого дня смогли проверить знания по космической тематике. В Калмыкии проведут ряд мероприятий, наша съемочная группа встретится с теми, кто тогда - в далеком 1961 году и позже следил за вестями из звездной тишины. И на Элистинской аллее уже несколько десятилетий в эти апрельские дни на деревьях, высаженных легендарными советскими космонавтами, набухают почки. Как символ продолжения жизни. Об этом и многом другом наши корреспонденты расскажут в дневном выпуске «Вести Калмыкия».

 

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