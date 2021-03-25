12 апреля, 13:32
 18 °C
92,07
77,51
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 апреля, 09:25
НовостиCOVID-19

В Калмыкию в эти дни поступили 1,5 тысячи доз антиковидного препарата

В Калмыкию в эти дни поступили 1,5 тысячи доз антиковидного препарата

 

 Ожидают еще одну – самую большую партию – 14 тысяч доз. Продолжается массовая вакцинация населения. А что касается информации из оперштаба, что за сутки выявлены 12 новых случаев заражения.

В общем, за период пандемии инфицированы свыше 20 тысяч 200 человек. Почти 96 процентов из них выздоровели, в том числе -  24 гражданина за сутки.

Еще один летальный исход. Всего за этот период жертвами коронавируса стали 326 жителей Калмыкии. В госпиталях лечатся 234 пациента. В тяжелом состоянии 8 больных, трое - на ИВЛ.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия