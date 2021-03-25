В Калмыкию в эти дни поступили 1,5 тысячи доз антиковидного препарата

Ожидают еще одну – самую большую партию – 14 тысяч доз. Продолжается массовая вакцинация населения. А что касается информации из оперштаба, что за сутки выявлены 12 новых случаев заражения.

В общем, за период пандемии инфицированы свыше 20 тысяч 200 человек. Почти 96 процентов из них выздоровели, в том числе - 24 гражданина за сутки.

Еще один летальный исход. Всего за этот период жертвами коронавируса стали 326 жителей Калмыкии. В госпиталях лечатся 234 пациента. В тяжелом состоянии 8 больных, трое - на ИВЛ.