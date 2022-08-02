С начала года более 1200 будущих мам Калмыкии получили господдержку

Пособие беременным женщинам составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения – в Республике Калмыкия это 6 472 рубля. Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до момента родов или прерывания беременности.



Чтобы оформить пособие, необходимо подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или через Многофункциональный центр. Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые документы из соответствующих органов и организаций.



Так, за 8 месяцев беременным жительницам республики было выплачено почти 40 млн. рублей.