25 августа, 09:48
С начала года более 1200 будущих мам Калмыкии получили господдержку
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Пособие беременным женщинам составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения – в Республике Калмыкия это 6 472 рубля. Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до момента родов или прерывания беременности.
Пособие беременным женщинам составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения – в Республике Калмыкия это 6 472 рубля. Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до момента родов или прерывания беременности.
Чтобы оформить пособие, необходимо подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или через Многофункциональный центр. Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые документы из соответствующих органов и организаций.
Так, за 8 месяцев беременным жительницам республики было выплачено почти 40 млн. рублей.