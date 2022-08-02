Социальные учреждения республики участвуют в проекте Общероссийского Народного фронта «Все для победы»

Посильную помощь воинским подразделениям ДНР и ЛНР оказали сотрудники детского психоневрологического интерната с отделением молодых инвалидов.



По словам руководителя социального учреждения Светланы Агиновой, сотрудники на собственные средства приобрели медикаменты, средства гигиены, мясные полуфабрикаты, детские игрушки.



Фото из аккаунта Минсоцразвития РК.