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24 августа, 13:18
НовостиСоциальная политика

Социальные учреждения республики участвуют в проекте Общероссийского Народного фронта «Все для победы»

Социальные учреждения республики участвуют в проекте Общероссийского Народного фронта «Все для победы»

Посильную помощь воинским подразделениям ДНР и ЛНР оказали сотрудники детского психоневрологического интерната с отделением молодых инвалидов.

По словам руководителя социального учреждения Светланы Агиновой, сотрудники на собственные средства приобрели медикаменты, средства гигиены, мясные полуфабрикаты, детские игрушки.

Фото из аккаунта Минсоцразвития РК.

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