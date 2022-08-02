24 августа, 13:18
Социальные учреждения республики участвуют в проекте Общероссийского Народного фронта «Все для победы»
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Посильную помощь воинским подразделениям ДНР и ЛНР оказали сотрудники детского психоневрологического интерната с отделением молодых инвалидов.
Посильную помощь воинским подразделениям ДНР и ЛНР оказали сотрудники детского психоневрологического интерната с отделением молодых инвалидов.
По словам руководителя социального учреждения Светланы Агиновой, сотрудники на собственные средства приобрели медикаменты, средства гигиены, мясные полуфабрикаты, детские игрушки.
Фото из аккаунта Минсоцразвития РК.