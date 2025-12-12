14 декабря, 16:44
 -3 °C
93,56
79,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 декабря, 18:02
НовостиСобытие

Российские спортсмены возвращаются на мировую арену под флагом и гимном РФ

Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить российским юношам выступать на турнирах — как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Все ограничения сняты.

Спортсмены вновь могут выступать под национальным флагом, с государственной символикой и гимном, без необходимости прохождения каких-либо дополнительных проверок.

При условии восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) данные правила будут также применяться на предстоящих Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия