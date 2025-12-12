Российские спортсмены возвращаются на мировую арену под флагом и гимном РФ

Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить российским юношам выступать на турнирах — как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Все ограничения сняты.

Спортсмены вновь могут выступать под национальным флагом, с государственной символикой и гимном, без необходимости прохождения каких-либо дополнительных проверок.

При условии восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) данные правила будут также применяться на предстоящих Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.