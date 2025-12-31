При пятидневной рабочей неделе в этом году в России будут работать 247 дней, а отдыхать — 118.

Новогодние праздники продлятся до 11 января. По три дня подряд будут выходные в феврале и марте.

В мае запланировано два периода отдыха по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. На День России также будут трехдневные выходные — с 12 по 14 июня.

День народного единства в этом году приходится на среду, поэтому выходным будет только один день. А новогодний отдых в декабре снова начнется 31 декабря.

Фото: ВЕДОМОСТИ