️С 9 января в России ужесточаются штрафы за нарушение правил перевозки детей.

Для обычных водителей он увеличивается с 3 000 до 5 000 рублей. Для должностных лиц, включая самозанятых таксистов, — с 25 000 до 50 000 рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — со 100 000 до 200 000 рублей.

Согласно ПДД, дети до 7 лет должны перевозиться только в специальных удерживающих устройствах, соответствующих их росту и весу. Дети старше 7 лет на заднем сиденье могут быть пристегнуты штатными ремнями безопасности, а на переднем сиденье — до 12 лет — исключительно в детском кресле.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия