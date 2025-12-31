5 января, 15:44
5 января, 12:37
НовостиСобытие

Полиция обеспечила безопасность на главной новогодней ёлке Калмыкии.

Сотрудники полиции обеспечили охрану порядка и безопасность на главной республиканской новогодней ёлке, которая в этом году собрала более 5 000 детей из Элисты и районов Калмыкии.

На месте проведения торжества и прилегающей территории работали полицейские, контролировавшие общественный порядок и безопасность дорожного движения. Каждую детскую делегацию от места сбора до праздничной площадки сопровождал инспектор по делам несовершеннолетних и экипаж ДПС.

Все автобусы, задействованные в перевозке детей, предварительно прошли технический осмотр сотрудниками Госавтоинспекции.

Фото: МВД Калмыкия

