Обгон — самый опасный маневр!

На трассах Калмыкии цена ошибки слишком велика. Госавтоинспекция напоминает о правилах выезда на встречную полосу.

Пять «НЕ» перед обгоном:

1️⃣ НЕ уверены — не обгоняйте. Сомневаетесь в расстоянии до встречного авто — откажитесь от маневра.

2️⃣ НЕ обгоняйте «паровозиком». Выезжать вслед за другой машиной опасно: вы не видите дорогу перед ней.

3️⃣ НЕ пересекайте сплошную. Лобовое столкновение страшнее потери прав.

4️⃣ НЕ обгоняйте на перекрестках. Это запрещено везде, кроме движения по главной дороге на нерегулируемом участке.

5️⃣ НЕ подрезайте. Возвращайтесь в свою полосу плавно, соблюдая дистанцию.

!! Важно: Если обгоняют вас — не прибавляйте скорость. Помогите другому водителю завершить маневр.

Помните, Вас ждут дома! «Белой дороги»!

