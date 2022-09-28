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17 ноября, 10:41
Новости

"МанджиевФест"

"МанджиевФест"

Долгожданный театральный фестиваль, приуроченный к юбилею режиссера Бориса Манджиева, соберет в себе самые интересные спектакли Национального драмтеатра.

Один из них – "Свадьба кочевников". Зрителя ждёт не просто спектакль, а ожившее фольклорное действие, рассказывающее все прелести свадебных обрядов и обычаев, песен и танцев и благопожеланий.

Актеры театра особым языком отразят особенности поведения сватов из западных и южных районов республики и покажут все стадии соединения влюбленных до самой свадьбы.

 Смотрите наши видео на YouTube!
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