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17 ноября, 11:04
Новости

Калмыкия продолжает знакомить жителей разных регионов страны со своей туристической особенностью

Калмыкия продолжает знакомить жителей разных регионов страны со своей туристической особенностью

Прошедшая в Санкт-Петербурге вторая форсайт-сессия, посвященная "Схеме развития туризма России до 2035 года", собрала специалистов из 68 регионов.

Калмыкию на мероприятии представила начальник отдела развития туризма Минкульта Елена Манжикова. Как отметили в региональном агентстве по развитию туризма, для республики это стало хорошей возможностью рассказать о своем потенциале, новых точках притяжения и существующих проблемах. А полученные на форсайт-сессии данные помогут доработать схему туристического развития Калмыкии.

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