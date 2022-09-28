Калмыкия продолжает знакомить жителей разных регионов страны со своей туристической особенностью

Прошедшая в Санкт-Петербурге вторая форсайт-сессия, посвященная "Схеме развития туризма России до 2035 года", собрала специалистов из 68 регионов.



Калмыкию на мероприятии представила начальник отдела развития туризма Минкульта Елена Манжикова. Как отметили в региональном агентстве по развитию туризма, для республики это стало хорошей возможностью рассказать о своем потенциале, новых точках притяжения и существующих проблемах. А полученные на форсайт-сессии данные помогут доработать схему туристического развития Калмыкии.