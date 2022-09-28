17 ноября, 10:15
Вред табака и поддержка желающих бросить пагубную привычку – сегодня отмечается Всемирный день отказа от курения
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Зависимые от никотина люди признаются, что хотели бы бросить курить, но не могут найти повода или силу воли. По статистике, около 18% населения Земли имеет табачную зависимость, но мероприятия по борьбе с курением ежегодно стараются снизить этот показатель. Дым от сигарет не только разрушает окружающую среду, но и наносит огромный вред здоровью человека.