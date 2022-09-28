17 ноября, 14:40
 10 °C
62,67
60,35
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 ноября, 10:15
Новости

Вред табака и поддержка желающих бросить пагубную привычку – сегодня отмечается Всемирный день отказа от курения

Вред табака и поддержка желающих бросить пагубную привычку – сегодня отмечается Всемирный день отказа от курения

Зависимые от никотина люди признаются, что хотели бы бросить курить, но не могут найти повода или силу воли. По статистике, около 18% населения Земли имеет табачную зависимость, но мероприятия по борьбе с курением ежегодно стараются снизить этот показатель. Дым от сигарет не только разрушает окружающую среду, но и наносит огромный вред здоровью человека.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия