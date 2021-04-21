  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 мая, 18:36
НовостиМолодёжная политикаКультура

Калмыцкие студенты с триумфом вернулись с XXIX Фестиваля «Всероссийская студенческая весна»

Калмыцкие студенты с триумфом вернулись с XXIX Фестиваля «Всероссийская студенческая весна»

 Народный ансамбль песни и танца КалмГУ «Бумбин Орн» привез сразу три награды. Первое место в номинации «Народный танец» среди коллективов, танец «Чичирдык». В номинации «Народный танец» второе место занял танец «Каблучки». Серебро также завоевал Санджи Бадмаев – с танцем «Степной Орел».

Всего степной регион на Фестивале представляли более 30 участников, студенты ВУЗов и ССУЗов. На территории возле первого корпуса университета всех участников сегодня торжественно встречали представители учебных заведений и министерства образования и науки. Победители исполнили для всех танец «Чичердык» на бис.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия