Калмыцкие студенты с триумфом вернулись с XXIX Фестиваля «Всероссийская студенческая весна»

Народный ансамбль песни и танца КалмГУ «Бумбин Орн» привез сразу три награды. Первое место в номинации «Народный танец» среди коллективов, танец «Чичирдык». В номинации «Народный танец» второе место занял танец «Каблучки». Серебро также завоевал Санджи Бадмаев – с танцем «Степной Орел».

Всего степной регион на Фестивале представляли более 30 участников, студенты ВУЗов и ССУЗов. На территории возле первого корпуса университета всех участников сегодня торжественно встречали представители учебных заведений и министерства образования и науки. Победители исполнили для всех танец «Чичердык» на бис.