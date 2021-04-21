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21 мая, 17:33
НовостиЭкономика

В торгово-промышленной палате наградили лучших представителей бизнес-сообщества республики

В торгово-промышленной палате наградили лучших представителей бизнес-сообщества республики

Мероприятие приурочено к празднованию Дня предпринимателя, который отмечается завтра - 22 мая. На торжественном собрании обсудили также насущные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются калмыцкие бизнесмены – высокие тарифы на электроэнергию, система налогообложения. Внесла коррективы и добавила много хлопот для них и прошлогодняя пандемия.

 На сегодня в рядах предпринимателей республики около 9 тысяч человек.  Отметим, что с сегодняшнего дня и по 26 мая пройдет Неделя предпринимательства. Начнется она с большого праздника, который пройдет сразу на нескольких площадках.  А в парке «Дружба» с 12 дня до семи вечера пройдет выставка товаров и услуг предпринимателей в формате игры «Монополия».

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