В торгово-промышленной палате наградили лучших представителей бизнес-сообщества республики

Мероприятие приурочено к празднованию Дня предпринимателя, который отмечается завтра - 22 мая. На торжественном собрании обсудили также насущные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются калмыцкие бизнесмены – высокие тарифы на электроэнергию, система налогообложения. Внесла коррективы и добавила много хлопот для них и прошлогодняя пандемия.

На сегодня в рядах предпринимателей республики около 9 тысяч человек. Отметим, что с сегодняшнего дня и по 26 мая пройдет Неделя предпринимательства. Начнется она с большого праздника, который пройдет сразу на нескольких площадках. А в парке «Дружба» с 12 дня до семи вечера пройдет выставка товаров и услуг предпринимателей в формате игры «Монополия».