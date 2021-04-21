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21 мая, 19:25
НовостиОбразование

Сегодня в КалмГУ состоялся круглый стол на тему «Перспективы социально-экономического развития региона и роль науки»

Сегодня в КалмГУ состоялся круглый стол на тему «Перспективы социально-экономического развития региона и роль науки»

 В нем приняли участие проректор по экономике и инновациям Эльза Мантаева, министр цифрового развития республики Алексей Этеев, преподаватели и студенты ВУЗа. Особое внимание – вопросу создания Центра цифровой трансформации.

На следующей неделе делегация из Калмыкии примет участие в академическом экономическом форуме в Москве. Эксперты, ученые, общественные и государственные деятели обсудят текущую ситуацию в отрасли, проанализируют возможности для устойчивого развития, институциональные контуры будущего общества и инструменты, которые позволят приблизиться к нему.

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