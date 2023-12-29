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11 января, 09:38
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«Калмыцкие песни и мелодии 19-го и начала 20-го века» - так называется книга, вышедшая не так давно в свет

Новое издание вызовет интерес у любителей музыки. В книге собраны десятки старинных национальных песен. Как сообщила нам автор – кандидат наук Босха Борлыкова работа над её созданием велась на протяжении пятнадцати лет. В ней представлены и ранее неизвестные произведения.

А для будущих читателей автор предусмотрел рассказы об исполнителе и составителе текстов. Есть и ноты для нескольких композиций.

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