Сегодня - День заповедников и национальных парков

Фото: 📷А. Ильин.

Этот праздник отмечают в России ежегодно с 97-го года, как напоминание о важности сохранения дикой природы и животного мира. В Калмыкии четыре особо охраняемые территории федерального значения и 19 – регионального.

А государственный биосферный заповедник «Черные земли» можно с уверенностью назвать достоянием России. В его ведении – 3 заказника: «Меклетинский», «Сарпинский», «Харбинский», парки, памятники природы.