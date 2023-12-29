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11 января, 09:00
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Сегодня - День заповедников и национальных парков

Сегодня - День заповедников и национальных парков

Фото: 📷А. Ильин.

Этот праздник отмечают в России ежегодно с 97-го года, как напоминание о важности сохранения дикой природы и животного мира. В Калмыкии четыре особо охраняемые территории федерального значения и 19 – регионального.

А государственный биосферный заповедник «Черные земли» можно с уверенностью назвать достоянием России. В его ведении – 3 заказника: «Меклетинский», «Сарпинский», «Харбинский», парки, памятники природы.

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