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11 января, 11:00
НовостиОбщество

Ученики из Яшкульского района отправились на выставку-форум «Россия»

Ученики из Яшкульского района отправились на выставку-форум «Россия»

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

Это дети из многодетных, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и участников СВО. Школьники смогут воочию убедиться, как многолика страна, насколько неповторимы традиции и культура ее народов.

Напомним, что на сайте выставки-форума "Россия" проходит онлайн-голосование, по итогам которого определится регион, представивший лучший стенд. Участники опроса могут отдать свой голос по нескольким номинациям.

Для этого необходимо зайти на сайт международной выставки и найти на интерактивной карте свой регион.

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