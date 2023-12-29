Ученики из Яшкульского района отправились на выставку-форум «Россия»

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

Это дети из многодетных, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и участников СВО. Школьники смогут воочию убедиться, как многолика страна, насколько неповторимы традиции и культура ее народов.

Напомним, что на сайте выставки-форума "Россия" проходит онлайн-голосование, по итогам которого определится регион, представивший лучший стенд. Участники опроса могут отдать свой голос по нескольким номинациям.

Для этого необходимо зайти на сайт международной выставки и найти на интерактивной карте свой регион.