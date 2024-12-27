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12 января, 16:24
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Жители села Троицкое передали для бойцов на СВО продукты

Жители села Троицкое передали для бойцов на СВО продукты

Для посылки, которую сегодня готовит к отправке на фронт благотворительный фонд «За наших08», они передали домашние заготовки - свиное сало и разносолы. Для тех, кто хочет присоединиться к помощи волонтеры напомнили о том, что всегда необходимо. Это инструменты и стройматериалы - тепловые пушки, бензиновые и ручные пилы, генераторы, молотки, гвозди, саморезы, теплоизол, газовые баллончики, фонарики, зарядные устройства и шнуры к ним, лекарства: противовирусные, жаропонижающие, гемостатические, обезболивающие препараты, тёплая одежда, термобелье, постельные принадлежности, а также продукты питания - чай калмыцкий пакетированый, кофе, тушенка, консервы, лапша и пюре быстрого приготовления.

Фото: БФ "За наших08"

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