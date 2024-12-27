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12 января, 12:51
НовостиСобытиеКриминал

В Цаган-Амане местный житель угрожал убийством сожительнице

В Цаган-Амане местный житель угрожал убийством сожительнице

В полицию п.Цаган-Аман за помощью обратилась местная жительница. Как было установлено, сожитель потерпевшей причинил ей в ходе конфликта телесные повреждения, при этом угрожая убийством.

Женщина, опасаясь реального осуществления данной угрозы, обратилась в полицию.

В отношении подозреваемого сотрудниками группы дознания собраны все материалы, имеющие доказательственное значение, возбуждено уголовное дело. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение по факту причинения телесных повреждений.

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