К Дню Российской печати интересные факты о печатных изданиях

В январе 1703 года вышел первый номер российской газеты «Ведомости». В честь этой даты 28 декабря 1991 года постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР учрежден День российской печати, отмечаемый 13 января.

Первый номер газеты «Ведомости» занимали материалы на военную тему. Изначально в газете не было рубрик, а ее тираж доходил до 4 тыс. экземпляров. В подборке текстов для номеров участвовал лично Петр I. Царь был не только редактором, но и одним из авторов «Ведомостей»: на страницах газеты он описывал военные действия. Также в издании публиковались экономические статьи, зарубежные новости и другие материалы, напомнили в Самарском Союзе журналистов.

За несколько лет СМИ меняло название много раз и из «Ведомостей» превратилось в 1718 году в «Реляцию». С 1728 года издание выпускала Академия наук: газета выходила под названием «Санкт-Петербургские ведомости», а в числе авторов был Михаил Ломоносов. «Санкт-Петербургские ведомости» просуществовали до 1917 года.

Источник: Союз журналистов - Самара