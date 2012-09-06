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16 февраля, 13:29
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Жители Калмыкии, состоящие на диспансерном учете, могут пройти санаторно-курортное лечение за пределами республики

Жители Калмыкии, состоящие на диспансерном учете, могут пройти санаторно-курортное лечение за пределами республики

Министерство здравоохранения республики информирует  тех, кто хочет выехать куда-либо для прохождения санаторно-курортного лечения.

 Сделать это могут те, кто состоит на диспансерном учете, то есть имеют те или иные хронические заболевания.

Для этого необходимо обратиться к участковому врачу, собрать пакет документов, в том числе справку об эпидокружении. Иными словами, данные о том, перенес пациент коронавирус или нет. Если да, то в какие сроки. Если нет, то необходимы результаты анализов.

 

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