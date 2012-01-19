В Калмыкии стартовала Декада, посвященная Международному дню родного языка

Он отмечается 21 февраля уже 21 год. В рамках мероприятий к этой дате, в школах республики пройдут тематические уроки, классные часы, беседы, круглые столы, конференции, фестивали народного творчества, соревнования по национальным видам спорта в очно-дистанционном формате. Все они направлены на сохранение и развитие калмыцкого языка.

А в субботу на торжественном мероприятии состоится награждение лауреатов Премии Главы республики по калмыцкому языку «Келни билг» и победителей конкурса «Лучшая общеобразовательная организация с этнокультурным компонентом обучения и воспитания».