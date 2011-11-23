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16 февраля, 12:47
НовостиПамять

В посёлке Яшкуль увековечена память ещё одного героя, прошедшего военный путь в Средней Азии

В посёлке Яшкуль увековечена память ещё одного героя, прошедшего военный путь в Средней Азии

Теперь имя Василия Эрендженова высечено на мемориальной плите в числе других воинов-интернационалистов. В день вывода последних подразделений ограниченного контингента советских войск из Афганистана на Аллее памяти состоялся торжественный митинг.

Василий Эрендженов за воинскую отвагу и мужество в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане с мая 1980 года по апрель 1982 года был представлен к Ордену Красной звезды. Не раз спасал однополчан в, казалось бы, безвыходной ситуации. Спустя год после демобилизации, уже дома, принялся помогать родным на чабанской стоянке. И, случайно оказавшись рядом с колодцем, где проводились ремонтные работы, не смог пройти мимо человеческой беды. 

15 февраля – в особый день для всех воинов-интернационалистов, увековечить память героя на Аллее героев в центре посёлка Яшкуль собрались, несмотря на погоду, и ветераны, и те, кого они защищали от натиска международного терроризма здесь дома, и нынешние школьники – участники Юнармейского движения. Эти ребята – один из республиканских отрядов, который насчитывает на сегодня 1700 юношей и девушек.   

Василий Эрендженов стал одним из почти девятисот участников той, как тогда говорили, странной войны. С декабря 1979 по февраль 1989 года совсем ещё молодые солдаты-срочники защищали население этой центрально азиатской страны, строили дороги, гидростанции, заводы, мирную жизнь. Ценою своей жизни.

Только официально в эти годы погибло около 15 тысяч советских воинов. 15 семей из Калмыкии получили похоронки на своих сыновей, когда дома шла спокойная размеренная жизнь. Эта страница истории большой страны ещё ждёт своего переосмысления, как и те, кто прошёл через её испытания.10 лет стояли они непреодолимой преградой на пути международного терроризма и наркотрафика. И теперь уже они нуждаются в помощи.

А сегодня в эфире телеканала «Россия 24» смотрите 2  фильм из цикла передач «Ограниченный контингент» о наших земляках, которые прошли горнило военного конфликта в Афганистане, доблестно подхватив эстафету отцов - солдат Великой Отечественной.

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