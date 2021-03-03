Жители Калмыкии смогут бесплатно оформить в собственность гаражи и участок под ними в упрощенном порядке

Госдума приняла закон о так называемой "гаражной амнистии".

Документ предоставляет гражданам права на государственную или муниципальную землю, на которой они построили дом для машины до 30 декабря 2004 года. Чтобы оформить бумаги, достаточно подать одно заявление, все остальное сделают местные власти. Также люди с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно устанавливать объект рядом с жильем на специальном участке.

Нововведение коснется капитальных гаражей и построенных кооперативами "сваренных" металлических конструкций, но не коснется ракушек. Закон начнет действовать 1 сентября.