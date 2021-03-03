24 марта, 07:03
 5 °C
89,77
75,36
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 марта, 09:56
НовостиСобытиеОбществоПамятьЗдравоохранение

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день от этой болезни умирает почти 4 с половиной тысячи человек.

На сегодня ситуация с заболеванием в республике за последние несколько лет стабильная, показатели снизились. Во многом благодаря улучшение финансирования противотуберкулёзной службы и увеличение количества профосмотров, считают врачи.

Символ Дня борьбы с туберкулезом – белая ромашка, как знак здорового дыхания.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия