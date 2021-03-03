Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день от этой болезни умирает почти 4 с половиной тысячи человек.

На сегодня ситуация с заболеванием в республике за последние несколько лет стабильная, показатели снизились. Во многом благодаря улучшение финансирования противотуберкулёзной службы и увеличение количества профосмотров, считают врачи.

Символ Дня борьбы с туберкулезом – белая ромашка, как знак здорового дыхания.