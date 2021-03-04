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23 марта, 21:20
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Ко всемирному метеорологическому дню

Ко всемирному метеорологическому дню

Ежедневно сухопутные, морские и воздушные пути бороздят большие машины, с легкостью передвигаясь из города в город и пересекая границы стран. От кого же зависит такая слаженная система? Конечно, от синоптиков. Сегодня их Всемирный метеорологический день. Он празднуется ежегодно с 1961 года. Калмыцкие синоптики изо дня в день мониторят воздушные пути, следят за циклонами и антициклонами, от этого зависит безопасность экипажей и пассажиров. О трудностях столь важной профессии рассказывает Дарья Ганцукова.

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