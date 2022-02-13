Жители Калмыкии могут воспользоваться льготами

В Министерстве цифрового развития республики составили список мер поддержки населения. Семьи с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже квартиры, если вырученные средства пойдут на покупку нового жилья.

Пенсионеры не обязаны платить налог на имущество и за шесть соток. Дети могут получить бесплатные лекарства по рецепту. Часть потраченных на лечение, образование и спорт средств можно вернуть по заявлению в ФНС. Пособие по уходу за ребенком платят до полутора лет, но есть помощь малообеспеченным семьям в виде выплаты на детей до трех лет. О каждой из этих мер можно подробно узнать на сайте профильного ведомства.