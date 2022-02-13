17 марта, 15:26
 -4 °C
118,76
108,05
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 марта, 17:36
НовостиСоциальная политика

Жители Калмыкии могут воспользоваться льготами

Жители Калмыкии могут воспользоваться льготами

В Министерстве цифрового развития республики составили список мер поддержки населения. Семьи с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже квартиры, если вырученные средства пойдут на покупку нового жилья.

Пенсионеры не обязаны платить налог на имущество и за шесть соток. Дети могут получить бесплатные лекарства по рецепту. Часть потраченных на лечение, образование и спорт средств можно вернуть по заявлению в ФНС. Пособие по уходу за ребенком платят до полутора лет, но есть помощь малообеспеченным семьям в виде выплаты на детей до трех лет. О каждой из этих мер можно подробно узнать на сайте профильного ведомства.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия