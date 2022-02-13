В Год культурного наследия народов России Калмыкия отмечает 100-летие Народного поэта республики Давида Кугультинова

Он не только пополнил сокровищницу духовного наследия калмыков, но и внес неоценимый вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

О том, как встретила республика юбилей одного из ведущих классиков калмыцкой литературы ХХ века - смотрите сегодня на телеканале «Россия 24» в 21.00.