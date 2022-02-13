Аграрии Калмыкии планируют расширить посевные площади под сельхозкультуры

Таким образом будет создан резерв, который позволит устранить дефицит зерновых, в связи с временным запретом на экспорт зерна в страны ЕЭС. Ограничения будут действовать до 30 июня, а по сахару - до 31 августа. В Калмыкии в прошлом году урожайность выросла на 7% и составила 22,6 центнера с гектара. В текущем - будут расширены посевные поля, в основном, за счет увеличения площадей под кормовые культуры.

В прошлом году рисоводы Калмыкии собрали свыше 12 тысяч тонн – это на 26% больше уровня 2020 года. Вовлечение 50 тысяч гектаров пашни под регулярное орошение станет гарантированным источником производства кормов.