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15 апреля, 18:55
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Завершилась серия круглых столов «Территориальный бренд и развитие туристического потенциала Калмыкии»

Завершилась серия круглых столов «Территориальный бренд и развитие туристического потенциала Калмыкии»

Завершилась серия круглых столов «Территориальный бренд и развитие туристического потенциала Калмыкии». По их итогам Калмыкия начнет работу по созданию общего территориального бренда.

Представители российской компании дали рекомендации по проведению необходимых мероприятий и разработке серий локальных брендов совместно с бизнесом. А также точечно смогли посетить предпринимателей и поделиться советами по ведению своего дела. По итогам мероприятия были достигнуты все цели. Предприниматели ознакомились с кейсами других регионов и определили основные направления развития туризма.

По словам бренд стратега компании Натальи Рыбальченко, у региона большие перспективы, потому что есть своя этническая тема. Степь, которую можно воспринимать как цивилизацию с ее природными особенностями, своя письменность, которая является уникальной чертой, и, конечно же, национальная кузня».

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