Уход Почётного гражданина Калмыкии Ивана Вдовицкого – невосполнимая потеря для республики.

Всего месяц ветеран Великой Отечественной войны не дожил до 97-летия - сообщила пресс-служба главы Бату Хасикова. Сегодня 40 дней со дня кончины Ивана Павловича Вдовицкого. Он родился 8 апреля 1925 года в селе Большая Джалга на Ставрополье. Вырос в Яшалтинском районе Калмыкии. В 17 лет отправился добровольцем на фронт. Отучился в школе снайперов. Затем был зачислен в 107-й полк 34-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й Армии, освобождал Калмыкию и Ростовскую область.



В ноябре 1942-го сражался под п. Хулхута. На Миус-фронте Вдовицкий был тяжело ранен. Его фронтовой путь отмечен орденом «Отечественной войны», медалями "За боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья", "За Победу над фашистской Германией" и другими.



После войны Иван Вдовицкий вернулся в с. Яшалта. Преподавал физкультуру, потом стал заведующим районо. Он отличник народного образования РСФСР, отличник просвещения СССР, Заслуженный учитель Калмыцкой АССР.



Будучи на пенсии Иван Павлович добровольно вел поисковую работу, трудился над созданием «Книги памяти», чтобы яшалтинцы знали о фронтовом пути всех своих земляков.



Вместе с супругой Иван Павлович воспитал троих детей, пятерых внуков и четверых правнуков.



Мы гордимся Почетным гражданином Калмыкии, славным сыном калмыцкой земли. Светлая память об Иване Павловиче Вдовицком навсегда останется в наших сердцах. Некролог подписали - Б. С. Хасиков, Ч.Н. Бериков,

Ю. В. Зайцев, А. В. Козачко