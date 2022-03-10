«Сохраним наши памятники будущим поколениям!»

Выставка под таким названием откроется сегодня в Национальном музее Калмыкии. Она приурочена к Международному дню охраны памятников. Он отмечается ежегодно во всем мире 18 апреля.

В Год культурного наследия народов России под руководством опытных педагогов 15 учащихся Детской школы искусств номер 1 создали творческие работы на основе материалов культурного наследия столицы республики. Это миниатюрные скульптуры по мотивам монументальных городских памятников, авторами которых являются известные художники Калмыкии.