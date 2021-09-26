Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия «Дороги жизни»

Об этом накануне заявил Премьер-министр Михаил Мишустин. До 22 ноября средства получат все, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Всего же, по стране средства будут направлены более 75 тысячам человек.

Стоит напомнить, что «Дорога жизни» пролегала через Ладожское озеро, по этому маршруту в город доставляли продовольствие и эвакуировали жителей. Она начала действовать 22 ноября 1941 года.