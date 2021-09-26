15 октября, 18:36
 12 °C
82,73
71,24
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 октября, 20:51
НовостиСоциальная политика

Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия «Дороги жизни»

Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия «Дороги жизни»

 Об этом накануне заявил Премьер-министр Михаил Мишустин. До 22 ноября средства получат все, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Всего же, по стране средства будут направлены более 75 тысячам человек.

 Стоит напомнить, что «Дорога жизни» пролегала через Ладожское озеро, по этому маршруту в город доставляли продовольствие и эвакуировали жителей. Она начала действовать 22 ноября 1941 года.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия