Государственный театр танца «Ойраты» завершил гастрольный тур концертом в Волгограде

С калмыцкой культурой артисты ранее познакомили жителей Уфы и Тольятти в рамках федеральной программы «Мы – Россия». Зрители увидели музыкально-хореографический спектакль «И друг степей калмык» и новые постановки.

За кулисами то, что скрыто от глаз посторонних. Суета. Подготовка за несколько часов до выхода на сцену. Волнуются даже опытные артисты. Все, как в первый раз, говорит Людмила Бадмаева. Несмотря на то, что она выступала на многих площадках страны и мира. На сцене она - защитник. Кочевники - это мужской танец. И мало, кто из зрителей догадывается, что в образе воина хрупкая женщина.

Программа состояла из двух отделений. В первой артисты представили спектакль «И друг степей калмык» - яркое хореографическое шоу, где зрители смогли увидеть уникальные калмыцкие танцы, традиции степняков, национальные костюмы и душевные мелодии. Также были представлены и новые работы балетмейстера Владимира Надбитова. А гости оценили глубокую канву осмысленности действа и были рады, что стали участниками большого праздника самобытного национального искусства.

На встречу с прославленным коллективом пришли земляки, на поддержку которых и рассчитывали ойратовцы. Услышав родные мелодии, говорят они, хотелось пуститься в пляс. А еще больше испытывали чувство гордости за богатое культурное наследие своего народа.

Художественный руководитель Петр Надбитов языком хореографии рассказал о жизни и судьбе калмыцкого народа, создав спектакль « И друг степей калмык», который появился почти 20 лет назад по просьбе французского продюсера при личном знакомстве.

Тогда Петру Тимофеевичу пришлось ответить на многие вопросы, которые волновали всех: как наши предки попали в состав Российского государства? Как мы оказались на побережье Волги? Самоотверженное участие калмыков в войнах. Но с годами пришлось корректировать постановку, которая объехала многие города страны и мира.

А большие гастроли были организованы в рамках федеральной программы «Мы – Россия», а также были приурочены к 30-летию театра танца «Ойраты». За это время коллектив успел завоевать любовь зрителей и признание профессионалов. Впереди новые проекты, которые направлены на сохранение калмыцкого танца, культуры и истории кочевников.