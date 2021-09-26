15 октября, 21:05
Хлопок бытового газа произошел сегодня в Лагани
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В 16:47 в диспетчерскую МЧС поступило сообщение о хлопке газо-воздушной смеси. На место оперативно прибыл личный состав пожарной части.
При проведении разведки был обнаружен один пострадавший. Как сообщил начальник 2 ПСЧ Главного управления МЧС России по РК Владимир Ангряев, мужчину сразу госпитализировали в районную больницу.
На данный момент состояние пациента оценивается как средней тяжести, имеются ожоги. Ведутся консультации с Астраханским ожоговым центром.