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8 февраля, 14:23
НовостиСоциальная политикаОбщество

Заработала обновленная версия сайта Общероссийского телефона доверия

Заработала обновленная версия сайта Общероссийского телефона доверия

Об этом сообщается на сайте министерства социального развития, труда и занятости республики. Современный интерфейс позволит легко ориентироваться в структуре веб-ресурса и юным пользователям, и их родителям. Адресация к целевым аудиториям задана на главной странице предельно четко – кнопками «Подросткам» и «Взрослым». Поскольку многие пользователи, а их около 60 %, заходят на сайт со смартфонов, специальный акцент сделан на номере телефона и возможности сразу же сделать звонок, просто нажав на значок телефонной трубки в главном меню.

Основная задача - сделать так, чтобы любой ребенок, подросток, любой родитель в трудной жизненной ситуации не остался с проблемами один на один.

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