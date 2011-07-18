Две медали высшего достоинства в копилке калмыцких боксеров

В Краснодаре завершились Всероссийские соревнования класса "А" памяти Заслуженного тренера СССР Артема Лаврова. Воспитанники спортивной школы имени Балзанова Эльдар Хараев и Богдан Ильзитинов стали лучшими в весовых категориях до 52 и до 56 килограммов. Ребята тренируются под руководством Басанга Нимгирова. Теперь они получили звание «Мастер спорта России» по боксу. В соревнованиях приняли участие спортсмены от 19 до 40 лет.